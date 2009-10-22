В Украине предприятия сферы услуг снизили объем производства на 82,8%

Украина. За январь-сентябрь 2009 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 134,6 млрд.грн., что в сопоставимых ценах на 82,8% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

Реальное падение объема услуг явно больше. Существующая система оценки объема услуг в сопоставимых ценах имеет существенный недостаток, так как учитывает новые цены, в которых уже заложена инфляция. Но и без этого понятно, что спрос на услуги падает из-за снижения покупательской способности населения.