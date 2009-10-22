В Украине предприятия сферы услуг снизили объем производства на 82,8%
14:22, 22 октября 2009Промышленность
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Украина. За январь-сентябрь 2009 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 134,6 млрд.грн., что в сопоставимых ценах на 82,8% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.
Реальное падение объема услуг явно больше. Существующая система оценки объема услуг в сопоставимых ценах имеет существенный недостаток, так как учитывает новые цены, в которых уже заложена инфляция. Но и без этого понятно, что спрос на услуги падает из-за снижения покупательской способности населения.
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