Boeing в 3 кв. понес убытки в размере 1,6 млрд. долл.
14:27, 22 октября 2009Промышленность
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США. По итогам третьего квартала 2009 года корпорация "Boeing" понесла убытки в размере $1,6 млрд. За аналогичный период прошлого года компания имела чистую прибыль в размере $695 млн.
Рынку явно не до самолетов. Кризис больше всего затронул компании, связанные с производством сложной техники. Ее покупка всегда откладывается до лучших времен.
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