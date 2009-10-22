Boeing в 3 кв. понес убытки в размере 1,6 млрд. долл.

США. По итогам третьего квартала 2009 года корпорация "Boeing" понесла убытки в размере $1,6 млрд. За аналогичный период прошлого года компания имела чистую прибыль в размере $695 млн.

Рынку явно не до самолетов. Кризис больше всего затронул компании, связанные с производством сложной техники. Ее покупка всегда откладывается до лучших времен.