Fiat Group за 9 мес. получил убыток в 565 млн. евро
14:31, 22 октября 2009Промышленность
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Италия. Автоконцерн Fiat Group за девять месяцев 2009 года получил убытки в размере 565 млн. евро, тогда как за аналогичный период годом ранее получил чистую прибыль в размере 1,54 млрд евро.
Как только автокредитование начало пробуксовывать, автопром ощутил колоссальное снижение спроса на свою продукцию. Без кредитов нарастить продажу автомобилей будет не реально. Народ уже привык покупать авто в кредит и только так воспринимает покупку новой машины.
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