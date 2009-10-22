Fiat Group за 9 мес. получил убыток в 565 млн. евро

Италия. Автоконцерн Fiat Group за девять месяцев 2009 года получил убытки в размере 565 млн. евро, тогда как за аналогичный период годом ранее получил чистую прибыль в размере 1,54 млрд евро.

Как только автокредитование начало пробуксовывать, автопром ощутил колоссальное снижение спроса на свою продукцию. Без кредитов нарастить продажу автомобилей будет не реально. Народ уже привык покупать авто в кредит и только так воспринимает покупку новой машины.