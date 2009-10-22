Убыток Одесского припортового завода составил 66 млн. грн.

ОАО «Одесский припортовый завод» по итогам работы за 9 месяцев т.г. получило убыток в размере 66,059 млн. грн., тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль предприятия составляла 721,945 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Одесский припортовый завод» за январь-сентябрь т.г. сократил чистый доход на 45,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1 млрд. 514 млн. 14 тыс. грн., а также сократил доход (выручку) от реализации на 44,9% – до 1 млрд. 550 млн. 121 тыс. грн.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.