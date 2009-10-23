Кабмин уволил Смыка с должности зам. директора «Укрспецторга»
08:41, 23 октября 2009Промышленность
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И назначил зам. директора Госдеп избыточного имущества и земель
Кабинет министров Украины уволил Андрея СМЫКА с должности заместителя директора Государственного специализированного предприятия “Укрспецторг”.
Текст распоряжения (от 21 октября 2009 г. №1243-р) опубликован на сайте правительства.
Другим своим распоряжением (от 21 октября 2009 г. № 1244-р) Кабмин назначил А.СМЫКА заместителем директора Государственного департамента избыточного имущества и земель.
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