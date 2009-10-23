Эксперт: Сфера услуг Украины начнет восстанавливаться в 2010 г

Сфера услуг Украины должна выйти на траекторию полноценного восстановления в 2010 году.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, сокращение продаж в данной отрасли на 1,7% в сентябре (месяц к месяцу) не стоит рассматривать как тревожную новость, поскольку оно связано с сезонностью. Закончился курортный сезон, что обеспечило эффект, аналогичный тому, который наблюдался и в розничной торговле, объяснил экономист.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, “улучшение показателей спада в сентябре (год к году) по сравнению с сокращением более чем на 20% этим летом поддерживает выводы о том, что падение в сфере услуг перестало углубляться”.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, объем реализации услуг в Украине в сентябре 2009 года сократился на 19% (в годовом выражении). По итогам января-сентября т.г. спад составил 17,2% (также в годовом выражении).