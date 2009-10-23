Порошенко: Украина и РФ проведут несколько раундов переговоров

До заседания Комитета экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии пройдет несколько раундов переговоров по устранению торгово-экономических барьеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

В частности, он подчеркнул, что на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ значительное время было уделено экономическому сотрудничеству.

По его словам, обе страны имеют новые возможности, связанные с подготовкой заседания Комитета по экономическому сотрудничеству, где запланирована встреча премьер-министров двух стран.

«Мы договорились до этой встречи провести несколько раундов переговоров, где будет согласован ряд позиций по устранению барьеров торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, разрешение тех ограничений, которые существуют во взаимной торговле», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, стороны обсудили возможность создания совместного механизма посткризисной организации экономики, которая будет способствовать взаимному сотрудничеству и развитию производственной кооперации, развитию потенциалов двух стран.

П.ПОРОШЕНКО выразил надежду, что достигнутые сегодня договоренности будут реализованы в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, Заседание Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии прти участии премьер-министров двух стран Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА планируется провести 19 ноября в Ялте.