Чистая прибыль Hyundai Motor Co в 3 кв. выросла более чем втрое

Южная Корея. Чистая прибыль Hyundai Motor Co в третьем квартале 2009 года выросла более чем в три раза - до 979,1 млрд. вон против 264,8 млрд. вон за аналогичный период прошлого года.

Во многом рост прибыли был обеспечен за счет увеличения продажи эконом-авто. В данном случае компания сыграла по китайскому сценарию, когда на рынок выбросила дешевые автомобили, чем обеспечила необходимый объем продаж.