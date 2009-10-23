Чистая прибыль Hyundai Motor Co в 3 кв. выросла более чем втрое
15:53, 23 октября 2009Промышленность
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Южная Корея. Чистая прибыль Hyundai Motor Co в третьем квартале 2009 года выросла более чем в три раза - до 979,1 млрд. вон против 264,8 млрд. вон за аналогичный период прошлого года.
Во многом рост прибыли был обеспечен за счет увеличения продажи эконом-авто. В данном случае компания сыграла по китайскому сценарию, когда на рынок выбросила дешевые автомобили, чем обеспечила необходимый объем продаж.
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