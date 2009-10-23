Чистая прибыль Dow Chemical Co. сократилась в 4,4 раза

США. Чистая прибыль крупнейшего в США химического концерна Dow Chemical Co. за девять месяцев 2009 года снизилась на 77,3% (или в 4,4 раза) и составила 498 млн. долл., по сравнению с 2,19 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее.

За счет высоких цен на нефть и природный газ химическая продукция терпит убытки во всем мире. В условиях кризиса потребители не готовы платить высокие цены за химическую продукцию, а химики не имеют возможность быстро перестроить производство, чтобы снизить зависимость от дорогих нефти и газа.