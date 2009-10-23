Кабмин выступает за прозрачность в добывающих отраслях

Кабинет министров поддерживает реализацию Украине Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (EITI).

Заявление о присоединении к Инициативе одобрено Кабмином постановлением №1098 от 30 сентября, размещенном на сайте правительства.

«Кабинет министров Украины разделяет принципы Инициативы… и считает, что ее реализация будет способствовать усовершенствованию методов управления в добывающих отраслях Украины, улучшит инвестиционный климат в государстве, будет способствовать более эффективному использованию природных ресурсов и подтвердит намерения правительства Украины относительно решительной борьбы с коррупцией», - говорится в заявлении.

Реализация Инициативы, в том числе в газовой отрасли, отмечено в документе, станет одним из элементов прозрачности в работе газотранспортной системы Украины.

«Кабинет министров Украины подтверждает свою готовность сотрудничать с гражданским обществом и добывающими компаниями в рамках реализации Инициативы и призывает соответствующие компании и общественные организации к сотрудничеству в ее реализации», - говорится в заявлении.

Уполномоченным по вопросам реализации Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях назначен первый вице-премьер-министр Украины.

В заявлении также говорится, что Кабмин до 30 июня 2010 года намерен утвердить рабочий план реализации Инициативы.

Постановлением предусмотрено создать специальную рабочую группу и наладить диалог с предприятиями всех форм собственности, которые осуществляют деятельность по добыче полезных ископаемых (в первую очередь, нефти и газа), и общественными организациями, заинтересованными в реализации Инициативы. Планируется образовать Секретариат многосторонней группы и подготовить предложения относительно финансирования реализации Инициативы, в том числе рассмотреть возможность привлечения для этих целей помощи международных финансовых организаций (в частности, трастового фонда Всемирного банка) и иностранных государств.

***Инициатива повышения прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИППДДО или EITI) была выдвинута премьер-министром Великобритании Тони БЛЭРОМ на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года. Ее основной целью является повышение прозрачности платежей предприятий добывающих отраслей государству.

Инициативу поддерживают многие международные организации и страны, в первую

очередь, - Всемирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития, Британское

Агентство по Международному Развитию, правительства Норвегии, ФРГ, Нидерландов и др.

Критерии Инициативы: 1. Регулярное опубликование информации обо всех значительных платежах, осуществляемых нефтяными, газодобывающими и горнодобывающими компаниями правительствам («платежи») и обо всех значительных доходах, полученных правительствами от нефтяных, газодобывающих и горнодобывающих компаний («доходы»), для сведения широкой общественности и в доступных для общественности, исчерпывающих и понятных формах.

2. Там, где до настоящего времени аудиторские проверки не проводились, платежи и доходы должны быть предметом заслуживающей доверие независимой аудиторской проверки, использующей международные стандарты аудита.

3. Платежи и доходы должны выверяться заслуживающим доверие независимым администратором, применяющим международные стандарты аудита; мнение администратора в отношении проведенной выверки, включая несоответствия, если таковые обнаружены, должно быть опубликовано.

4. Этот подход распространяется на все компании, включая государственные предприятия.

5. Гражданское общество должно активно участвовать в разработке, мониторинге и оценке данного процесса и способствовать проведению общественного обсуждения.

6. Государственный финансово устойчивый план работы для всего обозначенного выше должен быть разработан государством-собственником недр при содействии международных финансовых организаций, где это необходимо, и должен включать измеряемые результаты, график исполнения, и оценку возможной нехватки производственных мощностей.