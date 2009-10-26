«Укравтохолдинг» завершил 9 месяцев с убытком 73,2 млн.грн.

ООО «Украинский автомобильный холдинг» («Укравтохолдинг»), которое входит в корпорацию «Богдан», завершило январь-сентябрь 2009 года с чистым убытком 73,194 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль компании составила 2,094 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. "Укравтохолдинг" сократил чистый доход на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 913,597 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 58,2% – до 1 млрд. 178,896 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования).

«Украинский автомобильный холдинг» – официальный дилер ОАО "АвтоВАЗ", "КИА Моторс Украина", "Хюндай Моторс Украина" и "Субару Украина".

Компания имеет собственную сеть из 37 филиалов по всей территории Украины. Все филиалы холдинга оснащены современным технологическим оборудованием для сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. Кроме того, компания работает с более 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежат компании Autoretail Holding Limited (Кипр).

2008 год «Укравтохолдинг» завершил с чистым убытком 2,256 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль компании составила 26,565 млн. грн.