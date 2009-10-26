В ЕС индекс производственной активности вырос до 50,7 пункта

Еврозона. В октябре 2009 индекс производственной активности вырос до 50,7 пункта, по сравнению с 49,3 пункта в сентябре. Показатель для сферы услуг поднялся до 52,3 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Бизнес все оптимистичней смотрит в будущее. Во многом это вызвано положительными результатами работы крупнейших в мире корпораций за третий квартал.