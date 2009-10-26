Saab AB получил в 3 кв. чистую прибыль в 10,8 млн.евро

Швеция. Чистая прибыль концерна Saab AB в третьем квартале 2009г. составила 111 млн. шведских крон (10,78 млн. евро), по сравнению с убытками в 103 млн. шведских крон (10 млн. евро) годом ранее.

Объемы продаж автомобилей сильно упали во всем мире. Выход из кризиса для автомобилестроителей происходит тяжело. Но шведам удалось быть на плаву, возможно сказался эффект экономической модели Швеции, которая менее подвержена стихии капиталистического рынка.