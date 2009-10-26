Эксперт: 2010г. будет благоприятным для украинских металлургов

Прогноз по мировому потреблению стали на 2010 год чрезвычайно благоприятный для украинских металлургов.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Foyil Securities.

В соответствии с обнародованными в отчете данными Всемирной ассоциации стали (ВСА), в следующем году мировое потребление стали должно вырасти на 9,2% - до 1,2 млрд. тонн, что превысит уровень 2008 года. "Украинские металлургические компании извлекут из этого определенную выгоду, поскольку спрос на сталь на ключевых для Украины рынках Ближнего Востока и Северной Африки должен увеличиться на 6,4-15,1%", - отмечается в отчете.

"По данным ВСА, в следующем году потребление стали на внутреннем рынке Украины должно вырасти на 9,7% - до 3,7 млн. тонн, однако не это является основным драйвером для отечественных производителей, которые экспортируют до 85% своей продукции. В 2010 году на ключевых для Украины рынках ожидается двузначный рост видимого потребления стали, в частности 15,1% в Турции, 12,3% в Саудовской Аравии и 10,2% в Объединенных Арабских Эмиратах", - отметил аналитик Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

Как отмечается в отчете Foyil Securities со ссылкой на данные Всемирной ассоциации стали, в Алжире и Египте спрос также должен вырасти на 6,4%. Рынок Европейского Союза, который является крупнейшим потребителем продукции отечественного холдинга «Метинвест», должен увеличиться на 12,4%. Видимое потребление стали в Италии и Великобритании, где расположены предприятия «Метинвеста», вырастет на 12,4% и 24,5% соответственно.

«Алчевский металлургический комбинат, который занимает стабильные позиции в Северной Африке и на Ближнем Востоке, также должен извлечь пользу из роста потребления стали, особенно если учитывать его низкие издержки производства и способность конкурировать с китайскими предприятиями благодаря лучшему коэффициенту цена/качество", - отметил И.САФАРАЛИЕВ. По его словам, производители плоского проката - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и «Запорожсталь» - также получат выгоду от более высокого спроса на сталь, поскольку обе компании имеют развитые международные сети реализации, которые продают продукцию на нетрадиционных для Украины рынках, включая США и Юго-Восточную Азию.

Как отмечают аналитики, Всемирная ассоциация стали также пересмотрела в сторону повышения прогноз видимого потребления стали в 2009 году. Ожидается, что потребление стали в 2009 году снизится всего на 8,6% - до 1,1 млрд. тонн.