Прибыль Wuhan Iron & Steel в 3 кв. упала на 76%

Китай. По итогам третьего квартала 2009 года чистая прибыль компании Wuhan Iron & Steel (третий по величине сталепроизводитель Китая) упала на 76% - до 546,6 млн. юаней.

При всей мощи китайского рынка потребления, спрос на металл очень тяжело удержать. Поэтому демпинг цен для китайского рынка на текущий момент - главный фактор, обеспечивающий рост бизнеса. Но игра в «отрицательные цены» очень существенно ударяет по бизнесу в целом и закладывает основы для новых кризисов, уже с китайским привкусом.