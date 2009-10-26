Чистый убыток Volvo Group в 3 кв. составил 284 млн.евро

Швеция. Чистый убыток компании Volvo Group (производитель авто, в частности речь идет о грузовиках) в третьем квартале 2009г. составил 2,9 млрд. шведских крон (284 млн. евро), по сравнению с чистой прибылью в размере 2 млрд. шведских крон (195 млн. евро) годом ранее.

Спрос на грузовики существенно упал во всем мире. Для шведских авто это особенно болезненно, так как им очень сложно конкурировать по цене с китайскими грузовиками, а именно цены на сегодня - главный фактор стимулирования спроса.