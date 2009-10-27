Украина и Китай создадут СП по производству легковиков

Киев. 26 октября. УНИАН. Украина и Китай обсуждают возможность создания совместного предприятия по производствк легковых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время переговоров правительственных делегаций Украины и Китая во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и вице-премьером Государственного совета КНР ЧЖАН Децзяном.

«Мы были бы очень довольны, если бы мы смогли построить совместное сотрудничество, в том числе и совместное производство между нашим автомобильным заводом «АвтоЗАЗ» и китайской компанией «Cherry», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Госсовета Китая отметил, что КНР в этом году заняла третье место среди стран-производителей автомобилей. По его словам, Китай также заинтересован в создании совместного предприятия по производству автомобилей.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина заинтересована в привлечении китайских предприятий для реализации проектов по развитию инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Украина рассчитывает построить значительное количество объектов спортивной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, и мы также с большим удовольствием готовы объединить усилия для построения таких проектов», - добавила глава украинского правительства.

В свою очередь, ЧЖАН Децзян заявил, что китайское правительство поручило крупным государственным предприятиям принимать участие в инфраструктурных проектах в Украине.

«Мы рекомендуем китайским корпорациям по строительству мостов и дорог, у которых есть большие возможности и хорошая репутация, учитывая актуальность и срочность этого вопроса», - добавил вице-премьер Китая.