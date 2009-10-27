Украина и КНР подписали 5 документов о сотрудничестве

Украина и Китай подписали 5 документов об активизации сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась вчера после завершения переговоров правительственных делегаций Украины и Китая во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и вице-премьером Государственного совета КНР ЧЖАН Децзяном.

В частности, стороны подписали межправительственное Соглашение о развитии сотрудничества в сфере строительной инфраструктуры (с украинской стороны документ подписал министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, с китайской – заместитель министра коммерции ФУ Цзиин).

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и заместитель министра коммерции ФУ Цзиин подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством коммерции КНР в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве относительно самолета Л-15 и двигателя (с украинской стороны – заместитель министра промышленной политики Александр ПИНСКИЙ, с китайской – генеральный директор Китайской авиационной промышленной корпорации ЛЕНЬ Цзомин).

Председатель Национального космического агентства Украины Александр ЗИНЧЕНКО и генеральный директор Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации СЮ Дачже подписали соглашение о расширении сотрудничества в отрасли оптико-електронных и инфракрасных систем.

Кроме того, стороны подписали Протокол о намерениях между государственным акционерным обществом “Черноморнефтегаз” и Китайской национальной экспортно-импортной корпорацией точного машиностроения (с украинской стороны документ подписал заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадим ЧУПРУН, с китайской – СЮ Дачже).