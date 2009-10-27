Метпредприятия Украины за 8 мес. поставили в КНР 1,7 млн.т продукции

Украина. Металлургические предприятия в январе-августе текущего года поставили в Китайскую Народную Республику 1,7 млн. тонн металлопроката, в то время как за аналогичный период прошлого года экспорт в КНР не осуществлялся.

Китай на текущий момент самый желанный покупатель продукции. В этом нет ничего удивительного, китайская экономика оказалась самой защищенной от кризиса в отличие от других стран.