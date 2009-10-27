Чистая прибыль Electrolux за 9 мес. выросла в 2,3 раза

Швеция. Чистая прибыль компании Electrolux за 9 месяцев 2009г. выросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд шведских крон (190 млн. евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила прибыль в размере 840 млн. шведских крон (82 млн. евро).

Эту шведскую компанию можно назвать уникальной. В мире большинство производителей бытовой электроники терпят убытки в связи со снижением спроса, а Electrolux удалось выжить в условиях кризиса.