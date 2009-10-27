Убыток Isuzu Motors Ltd за апрель–сентябрь составил 249 млн.долл.

11:11, 27 октября 2009
Промышленность
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Япония. По предварительным данным, убыток компании Isuzu Motors Ltd  за период апрель–сентябрь 2009 года составил 23 млрд. иен ($249 млн.). За аналогичный период прошлого года компания отчиталась о прибыли в 39,2 млрд. иен. 

Японские автомобилестроители не могут в условиях кризиса конкурировать с дешевыми китайскими и корейскими авто, они остаются в проигрыше.  До завершения кризиса вряд ли японский автопром  сможет  избежать убытков.

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