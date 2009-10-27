Убыток Isuzu Motors Ltd за апрель–сентябрь составил 249 млн.долл.

Япония. По предварительным данным, убыток компании Isuzu Motors Ltd за период апрель–сентябрь 2009 года составил 23 млрд. иен ($249 млн.). За аналогичный период прошлого года компания отчиталась о прибыли в 39,2 млрд. иен.

Японские автомобилестроители не могут в условиях кризиса конкурировать с дешевыми китайскими и корейскими авто, они остаются в проигрыше. До завершения кризиса вряд ли японский автопром сможет избежать убытков.