На экономический рост в странах ЦВЕ повлияет низкий уровень экспорта

На экономический рост в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в следующем году будет влиять, в первую очередь, низкий уровень экспорта и уменьшение негативного влияния сокращения материально-производственных запасов.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Как прогнозирует сопредседатель микроисследований ЦВЕ Юрай КОТЬЯН, в следующем году Чехия, Словакия, Польша и Украина, продемонстрируют 2-3% годового роста экономик, что намного ниже их потенциала. По его мнению, страны, которые еще не достигли дна, то есть Венгрия, Хорватия, Румыния и Сербия, продемонстрируют рост не больше одного процента или будут находиться в состоянии стагнации, поскольку возобновление, которое начнется не раньше второго квартала, не будет адекватно отображено в годовых показателях роста в следующем году.

Как говорится в отчете, в контексте роста после 2010 года следует обратить внимание на потенциальную производительность. Аналитики Erste Group считают, что устранение дефицита текущего счета (наивысший в Балтийских странах) предусматривает сокращение инвестиций на 5-40% и снижение потребления максимум на 10% (самый низкий уровень в Чехии и Польше).