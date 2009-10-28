Чистая прибыль ArcelorMittal в III кв. составила 0,9 млрд. долл.

Чистая прибыль компании ArcelorMittal в третьем квартале 2009 года составила 0,9 млрд. долл.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты компании.

При этом поставки металлопродукции в третьем квартале 2009 года составили 18,2 млн. тонн, что на 7% больше результата второго квартала этого года, а прибыль до уплаты налогов составила 1,6 млрд. долл., что на 30% больше показателя предыдущего квартала.

В четвертом квартале т.г. ArcelorMittal рассчитывает получить 2,0-2,4 млрд. долл. прибыли до уплаты налогов.

Генеральный директор ArcelorMittal Лакшми МИТТАЛ заявил, что такие результаты являются свидетельством некоторого восстановления мировой экономики.

“Как и предполагалось, мы увидели первые признаки восстановления в третьем квартале. В ответ на растущий спрос отдельные наши мощности были восстановлены, и мы ожидаем, что в четвертом квартале наши мощности по выпуску стали будут задействованы на 70%”, - заявил он.

Справка УНИАН. ArcelorMittal – мировой лидер на рынке производства металлопродукции. Компания работает в 60 странах мира, в том числе и в Украине.

В 2008 году доходы ArcelorMittal составили 124,9 млрд. долл.