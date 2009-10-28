Работники Opel намерены протестовать

Рабочие, занятые на заводах компании Adam Opel GmbH, рассмотрят варианты действий в знак протеста против задержки решения General Motors о продаже контрольного пакета акций своего европейского подразделения, передает k2kapital со ссылкой на агентство Bloomberg.

Представители профсоюза соберутся 30 октября для обсуждения мер в ответ на решение GM отложить соглашение о продаже, заявил руководитель организации Клаус Франц (Klaus Franz), не вдаваясь в какие-либо конкретные детали.

"Рабочие Opel возмущены очередной задержкой в решении своей судьбы, которая не прояснится до 3 ноября, когда состоится заседание Административного совета General Motors, где будет решаться этот вопрос, - отметил Франц. - Своими действиями General Motors теряет последнее доверие, которое к нему испытывали в Европе политики и рабочие. Теперь американский автоконцерн может не рассчитывать даже на минимальные жертвы со стороны немецких рабочих".