В сентябре мировое производство чугуна сократилось на 3,97%

В сентябре мировое производство чугуна сократилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,97% - до 79,806 млн. тонн. Лидерство в этой отрасли по итогам сентября удерживает Китай - 47,918 млн. тонн. В первую десятку также входи Украина - 2,28 млн. тонн.

К сожалению, для украинской экономики спрос на чугун ниже, чем в докризисный период. Кроме того, все сложнее конкурировать с китайской продукцией за счет ее игр с демпингом цен.