Луцкий автозавод в 3 кв. получил убыток 322,611 млн.грн.

Украина. По итогам третьего квартала 2009 года Луцкий автомобильный завод получил убыток 322,611 млн. грн. Общая сумма убытка ЛуАЗа за текущий год составила 530,473 млн. грн.

Во всем мире автопром терпит убытки, украинские компании - не исключение. Ситуация продолжится, спрос на отечественные авто и раньше был низким, а на текущий момент еще сильнее упал.