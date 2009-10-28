Убытки Daimler AG за 9 мес. составили 2,29 млрд евро
11:25, 28 октября 2009Промышленность
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Германия. Чистые убытки автоконцерна Daimler AG за 9 месяцев 2009г. составили 2,29 млрд евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 2,94 млрд евро.
Немецкие авто качественные, но дорогие. Другое дело китайские машины, именно они сегодня создают за счет низких ценных реальную конкуренцию европейским автомобилям.
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