Убытки Daimler AG за 9 мес. составили 2,29 млрд евро

Германия. Чистые убытки автоконцерна Daimler AG за 9 месяцев 2009г. составили 2,29 млрд евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 2,94 млрд евро.

Немецкие авто качественные, но дорогие. Другое дело китайские машины, именно они сегодня создают за счет низких ценных реальную конкуренцию европейским автомобилям.