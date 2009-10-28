Операционные убытки United States Steel Corp. в 3 кв. составили 412 млн.долл.
11:40, 28 октября 2009Промышленность
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США. Операционные убытки United States Steel Corp. (крупнейшая американская сталелитейная компания) по итогам третьего квартала 2009 года составили $412 млн., тогда как год назад компания добилась операционной прибыли в размере $1,33 млрд.
Несмотря на мощную государственную поддержку, наличие устоявшихся производственных связей, мощную экспансию на мировом рынке, американские металлурги не способны конкурировать с кризисом. Если китайские металлурги за счет демпинга цен могут обеспечить «приличные» объемы продаж, то американские компании подсчитывают убытки.
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