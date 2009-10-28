Операционные убытки United States Steel Corp. в 3 кв. составили 412 млн.долл.

США. Операционные убытки United States Steel Corp. (крупнейшая американская сталелитейная компания) по итогам третьего квартала 2009 года составили $412 млн., тогда как год назад компания добилась операционной прибыли в размере $1,33 млрд.

Несмотря на мощную государственную поддержку, наличие устоявшихся производственных связей, мощную экспансию на мировом рынке, американские металлурги не способны конкурировать с кризисом. Если китайские металлурги за счет демпинга цен могут обеспечить «приличные» объемы продаж, то американские компании подсчитывают убытки.