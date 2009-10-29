Меморандум о поддержке ГМК могут продлить еще на квартал

6 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет выездное заседание Кабинета министров городе Мариуполе Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Мариуполе председатель правления, генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО, сообщает пресс-центр предприятия.

Он напомнил, что 1 декабря 2009 года истекает срок действия меморандума, подписанного между правительством и металлургами с целью поддержки горно-металлургического комплекса в условиях кризиса. В связи с этим на выездном заседании Кабмина, которое проведут в Мариуполе, будет решать вопрос о продлении действия меморандума на следующий квартал, сообщил В.БОЙКО. Он отметил, что правительство планирует рассмотреть проблемные вопросы горно-металлургического комплекса страны.

«Сегодня у металлургов много проблем. Первое, что не учли, когда подписывали меморандум, - тарифы морских портов. Сегодня в условиях кризиса порты имеют сверхприбыли, они умудрились в сентябре прошлого года поднять тарифы на перевалку и привязать их к курсу доллара, - объяснил гендиректор комбината. - Теперь порты получают огромные прибыли даже при снижении товарооборота, а у металлургов не хватает средств».

Еще один вопрос, который будет подниматься на выездном заседании Кабмина, - возврат налога на добавленную стоимость, сказал В.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позже Кабинет Министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательным условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума предусмотрены: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».