Возбуждено дело по факту незаконного отчуждения имущества КГОКа

17:18, 29 октября 2009
Промышленность
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Прокуратурой Кировоградской обл.

Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения имущества Криворожского горно-обогатительного комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

«Вчера прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения имущества и заявила иск о возвращении этого имущества», - сказала она.

Т.КОРНЯКОВА также сообщила, что Министерство внутренних дел ввело охрану предприятия «с целью не допустить проникновения на его территорию БАРАНОВСКОГО (скорее всего, имеется ввиду управляющий санацией КГОКОР Александр БАРАНОВСКИЙ – УНИАН)». Также Т.КОРНЯКОВА сообщила, что она обратилась к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой объявить БАРАНОВСКОГО в розыск.

«Там (на предприятии) искусственное банкротство, там не выполняется социальный пакет, который обещано было выполнять, там незаконно отчуждена уже одна фабрика - вот такие вот проблемы», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Кроме того, заместитель генерального прокурора отметила, что на предприятии назначен новый директор, однако при этом не уточнила, кто назначен на эту должность.

 

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