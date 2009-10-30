В РФ вводится уголовная ответственность

Нарушителям антимонопольного законодательства России теперь грозит уголовная ответственность. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе /ФАС/, такие меры предусматривает статья 178 Уголовного кодекса РФ, которая вступает в силу сегодня. За злоупотребление доминирующим положением или ценовой сговор ответственные лица могут быть лишены свободы сроком до 7 лет, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Статья будет применяться "в том случае, если ограничение конкуренции сопровождалось причинением крупного ущерба /свыше 1 млн рублей/ гражданам, организациям или государству или повлекли извлечение дохода в крупном размере /от 25 млн рублей/".

В ФАС также пояснили, что "суровые" карательные мер не коснутся лиц, "злоупотребивших доминирующим положением" впервые. "Одно и то же лицо должно трижды за 3 года нарушить антимонопольное законодательство", после чего ФАС будет настаивать на уголовной ответственности, отмечают в ведомстве.

"Сначала мы должны будем доказать факт нарушения антимонопольного законодательства, например, картельного сговора", - прояснил ход этой процедуры глава ФАС Игорь Артемьев. "Потом пройти все судебные инстанции, поскольку компании пользуются своим правом немедленно опротестовать наше решение в суде", - продолжил он, заметив, что после решения суда в пользу службы ее специалисты смогут передавать в МВД документы для возбуждения уголовного дела.

В ведомстве полагают, что новые поправки в закон помогут стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Я не думаю, что до окончательного решения высшей судебной власти нефтяные компании что-то поменяют", - сообщил накануне глава антимонопольного органа. "На мой взгляд, они будут ждать окончательного решения суда в надежде, что им удастся получить для себя позитивную судебную практику и что суды отменят все наши решения", - считает И.Артемьев.