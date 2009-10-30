Ющенко выступает за сохранение рыночного сбора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет предложенный правительством проект закона об отмене рыночного сбора в случае его принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями общественных объединений предпринимателей.

По словам В.ЮЩЕНКО, правительство устроило “целое шоу” вокруг сообщения об отмене рыночного сбора.

«Все аплодировали уникальной политике правительства, а затем вносится законопроект, который в 3-4 раза ухудшает ситуацию. Все молчат и надеются, что Президент не заветирует его», - сказал В.ЮЩЕНКО и заверил, что он обязательно заветирует закон или заставит правительство внести в него изменения. Более того, Президент надеется, что данный проект не будет поддержан в парламенте.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что принял решение остановить действия распоряжений правительства об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и о разъяснении особенностей применения отдельных норм указа Президента от 3 июля 1998 года.

«Я не буду вдаваться в подробности этих постановлений, но я сказал об этом, как о примере ручного управления, и как через такие методы грубого решения фискальной политики хуже и хуже опускается Украина в фискальной среде», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект (регистрационный №5233 от 23 октября), которым предлагается отменить рыночный сбор и обложить 15-процентным налогом превышение физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

В проекте закона отмечается, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом согласно ставке в размере 15%. При этом уплата данных средств дает право физическому лицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в последующих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».