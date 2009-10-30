В Японии объем промпроизводства вырос на 1,4%

Япония. Объем промышленного производства в сентябре 2009г. вырос на 1,4%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Несмотря на кризис, японская экономика упрямо наращивает объемы промышленного производства. И хотя этот показатель был достигнут за счет больших потерь прибыли для экономики и снижения доходов населения, но он свидетельствует, что японский бизнес может преодолевать вызовы кризиса.