Чистая прибыль Samsung в 3 кв. выросла более чем вдвое

Южная Корея. Чистая прибыль Samsung Electronics Co. в третьем квартале 2009 года выросла более чем в 2 раза и составила 3,72 трлн вон (3,14 млрд долл.) против 1,22 трлн вон (1,02 млрд долл.), полученных за аналогичный период предыдущего года.

Корейские высокотехнологические компании очень хорошо переживают кризис в отличие от их коллег из Японии или стран Западной Европы. Как и китайские производители, корейские компании пошли на существенное снижение цен, но их продукция по качеству обыгрывает китайскую, и поэтому они смогли существенно нарастить сбыт и получить прибыль.