Motorola получила в 3 кв. прибыль в 22 млн. долл.

США. По итогам третьего квартала 2009г. чистая прибыль Motorola составила 22 млн. долл. против убытков в размере 391 млн. долл. за тот же период 2008г. Чистые убытки Motorola за 9 месяцев 2009г. сократились более чем втрое - до 171 млн. долл. против 584 млн. долл. за аналогичный период годом ранее.

Спрос на дорогие игрушки продолжает расти, а это свидетельствует, что доходы у населения начинают восстанавливаться.