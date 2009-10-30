Motorola получила в 3 кв. прибыль в 22 млн. долл.
13:47, 30 октября 2009Промышленность
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США. По итогам третьего квартала 2009г. чистая прибыль Motorola составила 22 млн. долл. против убытков в размере 391 млн. долл. за тот же период 2008г. Чистые убытки Motorola за 9 месяцев 2009г. сократились более чем втрое - до 171 млн. долл. против 584 млн. долл. за аналогичный период годом ранее.
Спрос на дорогие игрушки продолжает расти, а это свидетельствует, что доходы у населения начинают восстанавливаться.
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