Прибыль Procter&Gamble практически не изменилась - 3,31 млрд.долл.

США. С июля по сентябрь текущего года компания Procter&Gamble Co получила прибыль в размере 3,31 млрд. долл., что немногим меньше объема прибыли за аналогичный период 2008 года, когда этот показатель составил 3,35 млрд. долл.

Продукция Procter&Gamble Co имеет постоянных потребителей, в условиях кризиса моющие средства все равно необходимы. Поэтому и объем прибыли существенно не изменился.