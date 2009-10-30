Убытки Mitsubishi и Toyota растут
14:35, 30 октября 2009Промышленность
0
Япония. Чистые убытки Mitsubishi Motors Corp. в первом полугодии 2009-2010 финансового года, которое завершилось 30 сентября текущего года, достигли 36,4 млрд иен ($399 млн.), по сравнению с прибылью в размере 12,77 млрд иен ($140 млн) годом ранее.
Операционные убытки Toyota Motor Corp. В первом полугодии 2009-2010 финансового года, которое завершилось 30 сентября текущего, могут составить приблизительно 250 млрд. иен ($2,76 млрд.).
Японские автомобилестроители терпят убытки и теряют рынок, так как им очень сложно конкурировать с дешевыми китайскими авто. Кризис может существенно перераспределить роли игроков на мировом рынке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter