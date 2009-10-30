Убытки Mitsubishi и Toyota растут

Япония. Чистые убытки Mitsubishi Motors Corp. в первом полугодии 2009-2010 финансового года, которое завершилось 30 сентября текущего года, достигли 36,4 млрд иен ($399 млн.), по сравнению с прибылью в размере 12,77 млрд иен ($140 млн) годом ранее.

Операционные убытки Toyota Motor Corp. В первом полугодии 2009-2010 финансового года, которое завершилось 30 сентября текущего, могут составить приблизительно 250 млрд. иен ($2,76 млрд.).

Японские автомобилестроители терпят убытки и теряют рынок, так как им очень сложно конкурировать с дешевыми китайскими авто. Кризис может существенно перераспределить роли игроков на мировом рынке.