Прибыль ArcelorMittal SA в 3 кв. снизилась на 75%

Люксембург. Чистая прибыль крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal SA в третьем квартале 2009г. снизилась на 75% и составила 631 млн. евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 2,5 млрд. евро.

Спрос на металл в мире существенно упал, китайские металлурги активно занимаются демпингованием, в этих условиях приходится только терпеть убытки. Кризис есть кризис, должен же кто-то пострадать.