Промышленность Китая продолжает восстанавливаться

Ситуация в китайской промышленности продолжает быстро улучшаться, о чем свидетельствуют опубликованные в понедельник утром макроэкономические данные.

Индекс активности в промышленности Китая (PMI), опубликованный Федерацией логистики и закупок КНР, вырос в октябре до 55,2 пункта с сентябрьских 54,3 пункта. Это значение стало самым высоким с апреля 2008 года. сообщает Рейтер.

Индекс уже восьмой месяц подряд находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост от падения. В ноябре прошлого года индекс опустился до 38,8 пункта на фоне общемирового экономического спада.

Банк HSBC также опубликовал сегодня утром индекс PMI Китая, и его значение тоже достигло 18-месячного пика. Индекс вырос в октябре до 55,4 пункта с 55,0 пункта в сентябре.

По мнению аналитика Development Research Center Чжана Лицюня, данные указывают на стабильное восстановление китайской экономики.

"Все это показывает, что экономический рост будет ускоряться в будущем, и в четвертом квартале рост, по всей видимости, составит 9,5 процента", - считает Чжан.