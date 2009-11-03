Прибыль Metro превзошла прогнозы

Прибыль немецкого ритейлера Metro AG за третий квартал 2009 года превзошла прогнозы, однако компания по-прежнему не видит следов быстрого выхода рынка из кризиса. Прибыль EBIT Metro снизилась на 1,2% до 357 млн евро ($527,4 млн) против прогнозировавшихся 340 млн.

Выручка компании сократилась на 4,6% до 15,59 млрд евро.

Макроэкономическая среда, особенно в Европе, останется сложной, и пока не было никаких явных признаков «быстрого и надежного экономического подъема в 2010 году». Безработица, как ожидается, продолжит расти, отягчая ситуацию для ритейлеров, сообщила компания.

«Мы не ожидаем, что тенденции значительно улучшатся (в четвертом квартале)», – заявила Metro, сообщает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.