Тойота улучшила прогноз по продажам

Крупнейший в мире японский автоконцерн Тойота (Toyota Motor Corp.) улучшил прогноз по продажам на этот финансовый год, который заканчивается в Японии 31 марта 2010 года, до 7 миллионов автомобилей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Иомиури".

Если прогнозы к концу года оправдаются, то этот показатель станет не намного ниже уровня продаж прошлого года - 7,1 миллиона автомобилей. Однако это будет значительно ниже 2007 года, когда продажи автомобилей Toyota достигли своего пика в 8,68 миллиона.

Автогигант улучшает свой прогноз уже третий раз в этом году. Первоначальный прогноз на этот год, сделанный в феврале 2009 года, составлял 6,2 миллиона. Он был улучшен в мае до 6,3 миллиона и в августе до 6,67 миллиона автомобилей.

Основной причиной позитивных изменений в прогнозах стали антикризисные меры, принятые правительствами США, стран Европы и самой Японии, а также продолжающийся рост продаж новых автомобилей в Китае.