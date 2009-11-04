Меткомбинат им.Дзержинского увеличил выпуск проката на 17,2%
11:19, 04 ноября 2009Промышленность
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Украина. Металлургический комбинат им.Дзержинского в январе-октябре 2009 года увеличил объем производства проката, по предварительным данным, на 17,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,743 млн тонн.
Для украинской экономики рост объема выпуска металла - очень положительная новость. Украинский металл, прежде всего, является валютной выручкой.
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