Меткомбинат им.Дзержинского увеличил выпуск проката на 17,2%

Украина. Металлургический комбинат им.Дзержинского в январе-октябре 2009 года увеличил объем производства проката, по предварительным данным, на 17,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,743 млн тонн.

Для украинской экономики рост объема выпуска металла - очень положительная новость. Украинский металл, прежде всего, является валютной выручкой.