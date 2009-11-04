Чистая прибыль BMW снизилась в 3,8 раза

Германия. Чистая прибыль Bayerische Motoren Werke AG (BMW) снизилась в третьем квартале 2009 года в 3,8 раза - до 78 млн. евро против показателя годовой давности - 298 млн евро.

Автомобилестроители больше других пострадали в кризис. Спрос на дорогие игрушки упал, но кроме них автопром ничего рынку предложить не может. Китайские автомобилестроители оказались более удачными. Они просто завалили рынок дешевыми подделками.