Прибыль Hugo Boss AG сократилась на 25%
11:39, 04 ноября 2009Промышленность
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Германия. Чистая прибыль компании Hugo Boss AG (крупнейший производитель модной одежды) в третьем квартале 2009 года уменьшилась на 25% - до 51,5 млн. евро ($76 млн.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Случилось невероятное - начали падать доходы дорогих домов моды. Но в целом падение доходов Hugo Boss AG не столь существенно, как ожидалось.
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