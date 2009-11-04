Прибыль Hugo Boss AG сократилась на 25%

Германия. Чистая прибыль компании Hugo Boss AG (крупнейший производитель модной одежды) в третьем квартале 2009 года уменьшилась на 25% - до 51,5 млн. евро ($76 млн.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Случилось невероятное - начали падать доходы дорогих домов моды. Но в целом падение доходов Hugo Boss AG не столь существенно, как ожидалось.