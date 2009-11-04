Меткомбинаты Украины в течение 10 мес. сокращали производство

Украина. Металлургический комбинат "Arcelor Mittal Кривой Рог" в январе-октябре 2009 года сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 24,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, стали - на 30,1%, чугуна - на 32,1%, агломерата - на 27,5% .

ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе-октябре 2009 года сократило производство готового проката, по оперативным данным, на 54% и стали - на 54%.

Металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-октябре 2009 года сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 18,8%, стали - на 20,2%, чугуна - на 20,1%, агломерата - на 13,9%.

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича в январе-октябре 2009 года снизил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 35,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, производство стали - на 32,2%, чугуна - на 28,6%, агломерата - на 38,5% .

Алчевский металлургический комбинат в январе-октябре 2009 года сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 19,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, стали - на 21,4%, чугуна - на 18,7%, агломерата - на 0,5%.

Металлургия продолжает оставаться на дне. А продукция этой отрасли напрямую связана с валютными заработками страны.