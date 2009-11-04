ВР планирует упростить условия для бизнеса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в отношении упрощения условий ведения бизнеса в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 305 народных депутатов из 434 зарегистрированных в сессионном зале.

С целью упрощения учреждения бизнеса, упорядочения отношений по порядку выдачи документов разрешительного характера и обеспечению прозрачности выдачи таких документов вносятся изменения в закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", которые будут способствовать привлечению граждан к участию в предпринимательской деятельности и минимизации их расходов при осуществлении хозяйственной деятельности. Также предлагается снизить требования к уставному капиталу хозяйственных товариществ.

Кроме того, законопроект направлен на уменьшение количества видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. Предусматривается отмена лицензирования тех видов хозяйственной деятельности, осуществление которых не нарушает основных принципов государственной политики в сфере лицензирования, не угрожает жизни и здоровью граждан, окружающей природной среде и безопасности государства.

Проектом предлагается законодательное закрепление практики долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет. Такие изменения будут способствовать эффективному использованию объектов собственности, и в то же время позволят сохранить мотивацию бизнеса к деловой активности и наполнить государственный и местные бюджеты.

Предусмотрено внедрение практики выдачи лицензии на неограниченный срок. Вместе с тем, для отдельных видов деятельности правительство может устанавливать сроки лицензии, но они не должны быть менее 5 лет.