«Лубныфарм» возобновило производство оксолиновой мази

Полтава. 4 ноября. УНИАН. ОАО «Лубныфарм» (Полтавская обл.) возобновило производство оксолиновой мази.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня заявил председатель Полтавского областного совета Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, производство мази возобновлено после 7 лет перерыва.

«Уже до конца этой недели на предприятии произведут первую партию в количестве 60 тыс. тюбиков мази. Первая партия мази будет продаваться в Полтавском регионе, однако для увеличения объемов производства мази необходима государственная поддержка», - отметил А.УДОВИЧЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО “Лубныфарм” – фармацевтическое предприятие, расположенное в Полтавской области. История предприятия начинается с 1932 года – времени основания фабрики по переработке лекарственных растений в широком ассортименте. Сегодня ОАО «Лубныфарм» - фармацевтическое предприятие, основным направлением деятельности которого являются разработка и производство готовых лекарственных препаратов для наружного и внутреннего применения в виде таблеток, настоек и экстрактов, мазей, гелей и линиментов, перевязочных средств, инъекционных растворов. Номенклатура предприятия составляет более 113 наименований и имеет широкий спектр фармакологического действия и большое разнообразие лекарственных форм.

Оксолиновая мазь – профилактическое средства в борьбе с вирусной инфекцией. Дефицит препарата сегодня наблюдается по всей территории Украины.