Особой угрозы для макропоказателей от эпидемии нет
17:29, 04 ноября 2009Промышленность
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Прогнозирует эксперт
Особой угрозы для макроэкономических показателей Украины от эпидемии нет. Об этом УНИАН сообщил старший экономист инвестиционной группы «Сократ» Михайло САЛЬНИКОВ.
«Даже в случае увеличения количества заболевшего населения, большинство предприятий, в случае потребности, сможет компенсировать недостаток рабочей силы временными работниками, предложение которых на рынке увеличилось ввиду роста безработицы», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по мнению начальника аналитического отдела ООО "Украинский фондовый центр" Владимира ЛАНДЫ, в случае увеличения показателей заболеваемости и распространения эпидемии на новые территории неминуем общий спад инвестиционной активности в стране.
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