Особой угрозы для макропоказателей от эпидемии нет

Особой угрозы для макроэкономических показателей Украины от эпидемии нет. Об этом УНИАН сообщил старший экономист инвестиционной группы «Сократ» Михайло САЛЬНИКОВ.

«Даже в случае увеличения количества заболевшего населения, большинство предприятий, в случае потребности, сможет компенсировать недостаток рабочей силы временными работниками, предложение которых на рынке увеличилось ввиду роста безработицы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по мнению начальника аналитического отдела ООО "Украинский фондовый центр" Владимира ЛАНДЫ, в случае увеличения показателей заболеваемости и распространения эпидемии на новые территории неминуем общий спад инвестиционной активности в стране.