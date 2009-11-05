Коксохимические заводы Украины и «Мотор Сич» наращивают производство

Украина. В октябре, по сравнению с сентябрем текущего года, коксохимический завод "Запорожкокс" увеличил производство на 2%, или на 2,0 тыс. тонн - до 104,0 тыс. тонн.

Украина. В октябре, по сравнению с сентябрем текущего года, Ясиновский коксохимический завод увеличил производство на 8,8%, или на 11,0 тыс. тонн - до 136,0 тыс. тонн.

Украина. За январь-сентябрь 2009 года чистая прибыль ОАО "Мотор-Сич" увеличилась в 24 раза, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - 516,88 млн. грн.

Столь громадный рост прибыли ОАО «Мотор-Сич» во многом был вызван расчетами за продукцию этого предприятия. Но в целом новость положительная и вселяет надежду, что украинское машиностроение возрождается.