"Интерпайп НТЗ" в октябре сократил производство на 6,1%

Украина. В октябре по сравнению с сентябрем "Интерпайп Новомосковский трубный завод" сократил производство стальных труб на 6,1%, или на 1,10 тыс. тонн - до 16,80 тыс. тонн. По сравнению с октябрем 2008 года, в октябре 2009 года "Интерпайп Новомосковский трубный завод" снизил производство стальных труб на 15,2%, или на 3 тыс. тонн. В январе-октябре 2009 года по сравнению с январем-октябрем 2008 года "Интерпайп Новомосковский трубный завод" сократил производство стальных труб на 53%, или на 145,10 тыс. тонн - до 128,80 тыс. тонн.

В условиях кризиса очень сложно удержать спрос на продукцию, при чем такую специфическую, как трубы.